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Хави о 1:0 с Атлетико: Возможно, лучший матч Барсы в сезоне. Феликс - наш джокер

Испания

Тренер высоко оценил игру Барселоны

Хави о 1:0 с Атлетико: Возможно, лучший матч Барсы в сезоне. Феликс - наш джокер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Хави высоко оценил игру "Барселоны" в матче Ла Лиги с "Атлетико" (1:0).

О Феликсе, который забил единственный гол

"Я видел, как Жоау работает, отбирает мячи, хорошо выбирает позицию, взаимодействует с Канселу. Я вижу его счастливым, активным, довольным.

Я сказал ему сохранять спокойствие, потому что дополнительная мотивация подстегивает, и есть вероятность перейти черту. Он играл очень разумно.

Вопрос подписания Жоау скорее к директорам, но мы им довольны, очень довольны. Он хорошо выступает и работает. Ноль проблем в раздевалке, он наш джокер, еще больше сплотил команду. Рад видеть его в команде".

О матче

"Барса" сегодня играла очень хорошо. "Атлетико" надавил во втором тайме, но, возможно, мы увидели лучший, самый полноценный матч "Барсы" в сезоне", - сказал тренер "блауграны".

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Источник:
marca
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