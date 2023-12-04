Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави о 1:0 с Атлетико: Возможно, лучший матч Барсы в сезоне. Феликс - наш джокер
Тренер высоко оценил игру Барселоны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хави высоко оценил игру "Барселоны" в матче Ла Лиги с "Атлетико" (1:0).
О Феликсе, который забил единственный гол
"Я видел, как Жоау работает, отбирает мячи, хорошо выбирает позицию, взаимодействует с Канселу. Я вижу его счастливым, активным, довольным.
Я сказал ему сохранять спокойствие, потому что дополнительная мотивация подстегивает, и есть вероятность перейти черту. Он играл очень разумно.
Вопрос подписания Жоау скорее к директорам, но мы им довольны, очень довольны. Он хорошо выступает и работает. Ноль проблем в раздевалке, он наш джокер, еще больше сплотил команду. Рад видеть его в команде".
О матче
"Барса" сегодня играла очень хорошо. "Атлетико" надавил во втором тайме, но, возможно, мы увидели лучший, самый полноценный матч "Барсы" в сезоне", - сказал тренер "блауграны".
Популярное сейчас
- Минута футбола, часы ожидания. ФОТОрепортаж с отмененного матча Минай - Динамо
- Срыв матча Минай - Динамо, победа Шахтера, пенальти Мудрика. Главные новости за 3 декабря
- Арсенал продолжает лидировать, Ливерпуль второй, Челси - десятый. Турнирная таблица АПЛ
- Тренер Реала практически объявил, кто станет следующей звездой клуба
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев