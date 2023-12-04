Хави о 1:0 с Атлетико: Возможно, лучший матч Барсы в сезоне. Феликс - наш джокер

Хави высоко оценил игру "Барселоны" в матче Ла Лиги с "Атлетико" (1:0).

О Феликсе, который забил единственный гол

"Я видел, как Жоау работает, отбирает мячи, хорошо выбирает позицию, взаимодействует с Канселу. Я вижу его счастливым, активным, довольным.

Я сказал ему сохранять спокойствие, потому что дополнительная мотивация подстегивает, и есть вероятность перейти черту. Он играл очень разумно.

Вопрос подписания Жоау скорее к директорам, но мы им довольны, очень довольны. Он хорошо выступает и работает. Ноль проблем в раздевалке, он наш джокер, еще больше сплотил команду. Рад видеть его в команде".

О матче

"Барса" сегодня играла очень хорошо. "Атлетико" надавил во втором тайме, но, возможно, мы увидели лучший, самый полноценный матч "Барсы" в сезоне", - сказал тренер "блауграны".