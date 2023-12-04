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Джуд Беллингем рассказал, что он разочаровывает Карло Анчелотти после того, как побил рекорды Роналду в Реале

Испания

Я разочаровываю Анчелотти лишь в одной сфере

Джуд Беллингем рассказал, что он разочаровывает Карло Анчелотти после того, как побил рекорды Роналду в Реале

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Футболист рассказал, в какой сфере разочаровал Карла Анчелотти.

"Тренер "Реала" продолжает вас публично восхвалять. Говорит, что вы уникальный и особенный, он даже сравнил вас с ...."

"Это правда, но я знаю, что разочаровываю его в одном аспекте... "

"Я просто еще не говорю по-испански... Простите, но у меня возникают некоторые трудности с этим языком. Мне трудно, признаюсь"

Напомним, что Джуд Беллингем получил награду Golden Boy 2023

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Карло Анчелотти Джуд Беллингем
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Источник:
tuttosport
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