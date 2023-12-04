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Джуд Беллингем рассказал кто, по его мнению, получит награду Golden Boy 2024
Футболист назвал трех претендентов
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем получил награду "Golden Boy 2023". Игрок благодарен своему тренеру Анчелотти за то, что изменил его позицию на поле.
Футболиста спросили о возможных претендентах, которые получат награду в следующем году.
"Я скажу три имени. Во-первых, Арда Гюлер - это феномен, мы видим как он тренируется, мы от него в восторге. Затем мой бывший одноклубник Джейми Байно-Гиттенс из дортмундской "Боруссии". И наконец, мой брат Джоб"
Отметим, что в этом сезоне Джуд Беллингем сыграл 17 матчей, забил 15 голов и отдал 4 ассиста
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