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Джуд Беллингем рассказал кто, по его мнению, получит награду Golden Boy 2024

Испания

Футболист назвал трех претендентов

Джуд Беллингем рассказал кто, по его мнению, получит награду Golden Boy 2024

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем получил награду "Golden Boy 2023". Игрок благодарен своему тренеру Анчелотти за то, что изменил его позицию на поле.

Футболиста спросили о возможных претендентах, которые получат награду в следующем году.

"Я скажу три имени. Во-первых, Арда Гюлер - это феномен, мы видим как он тренируется, мы от него в восторге. Затем мой бывший одноклубник Джейми Байно-Гиттенс из дортмундской "Боруссии". И наконец, мой брат Джоб"

Отметим, что в этом сезоне Джуд Беллингем сыграл 17 матчей, забил 15 голов и отдал 4 ассиста

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Источник:
tuttosport
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