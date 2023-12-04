Барселона может расторгнуть контракт с Левандовским

Польский футболист Роберт Левандовский может покинуть "Барселону" до окончания контракта. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Клуб имеет право досрочно расторгнуть соглашение, если игрок сыграет менее 55% матчей в этом сезоне. Активировать такую опцию можно только со следующего года.

Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от лидера на 4 балла.

Напомним, что в этом сезоне Левандовский сыграл 17 матчей, забил 8 голов и отдал 4 ассиста. Текущий контракт футболиста с клубом действует до 2026 года

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