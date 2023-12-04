  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона может расторгнуть контракт с Левандовским
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона может расторгнуть контракт с Левандовским

Испания

Клуб может расторгнуть соглашение в любой момент

Барселона может расторгнуть контракт с Левандовским

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

UA-Футбол
Новина українською

Польский футболист Роберт Левандовский может покинуть "Барселону" до окончания контракта. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Клуб имеет право досрочно расторгнуть соглашение, если игрок сыграет менее 55% матчей в этом сезоне. Активировать такую опцию можно только со следующего года.

Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от лидера на 4 балла.

Напомним, что в этом сезоне Левандовский сыграл 17 матчей, забил 8 голов и отдал 4 ассиста. Текущий контракт футболиста с клубом действует до 2026 года
Читайте такжеФеликс против своих. Барселона - Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

По теме
yellow-arrow
Матч с Атлетико был худшим в сезоне для Барселоны за посещаемостью
yellow-arrow
Выше только Левандовский. Довбик на втором месте в Ла Лиги по показателю xG
yellow-arrow
Источник: Лунин ранее на год продлил контракт с Реалом
Роберт Левандовский Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бapceлиниyс
04.12.2023 в 21:39
Думаю до конца сезона не стоит этого делать, хотя бы из уважения к Роберту, благодаря которому и Тер Штегену тоже шлемазл Хави выиграл прошлый чемпионат.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
04.12.2023 в 21:39
Думаю до конца сезона не стоит этого делать, хотя бы из уважения к Роберту, благодаря которому и Тер Штегену тоже шлемазл Хави выиграл прошлый чемпионат.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости