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Матч с Атлетико был худшим в сезоне для Барселоны за посещаемостью

Испания
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Количество зрителей на трибунах уменьшается

Матч с Атлетико был худшим в сезоне для Барселоны за посещаемостью

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом чемпионском сезоне средняя посещаемость на матчах "Барселоны" в Ла Лиге составила более 83000 зрителей. После временного переезда на Олимпийский стадион им. Льюиса Кумпаньша в связи с реконструкцией "Камп Ноу" ожидалось, что количество зрителей упадет, однако реальность оказалась еще более мрачной для руководства "Барсы".

В матче "Барселона" - "Атлетико" собралось лишь 34568 болельщиков. Осталось свободными 38% мест. Это худший показатель в сезоне.

Низкую посещаемость объясняют такими факторами, как трудности с логистикой, плохая погода и высокие цены на билеты. Стоимость просмотра составляла от 99 - 219 евро, а матч завершался поздно вечером. Это затрудняло фанатам дорогу домой.

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Источник:
football espana
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