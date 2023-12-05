Официально: Беллингем получил награду Golden Boy 2023

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем официально стал лауреатом премии "Golden Boy 2023"

Ежегодный приз считается самой престижной наградой для игроков возрастом до 21 года.

"Я не могу выразить свою благодарность, спасибо всем, кто поддерживал меня до этого момента!", — написал полузащитник в своем твиттере

В этом сезоне 20-летний игрок забил 11 голов и сыграл 13 матчей в Ла Лиге и 4 - в Лиге Чемпионов. Сейчас "Реал" лидирует в чемпионате Испании