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Официально: Беллингем получил награду Golden Boy 2023
Спасибо всем, кто поддерживал меня до этого момента ©
Твіттер
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем официально стал лауреатом премии "Golden Boy 2023"
Ежегодный приз считается самой престижной наградой для игроков возрастом до 21 года.
"Я не могу выразить свою благодарность, спасибо всем, кто поддерживал меня до этого момента!", — написал полузащитник в своем твиттере
В этом сезоне 20-летний игрок забил 11 голов и сыграл 13 матчей в Ла Лиге и 4 - в Лиге Чемпионов. Сейчас "Реал" лидирует в чемпионате Испании
Golden Boy 2023.— Jude Bellingham (@BellinghamJude) December 4, 2023
Beyond grateful, thank you to everyone who’s supported my journey until this point, can’t fully express my appreciation! pic.twitter.com/6F19Uflr7m
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