Официально: Беллингем получил награду Golden Boy 2023

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем официально стал лауреатом премии "Golden Boy 2023"

Ежегодный приз считается самой престижной наградой для игроков возрастом до 21 года.

В этом сезоне 20-летний игрок забил 11 голов и сыграл 13 матчей в Ла Лиге и 4 - в Лиге Чемпионов. Сейчас "Реал" лидирует в чемпионате Испании

Golden Boy 2023.

Beyond grateful, thank you to everyone who’s supported my journey until this point, can’t fully express my appreciation! pic.twitter.com/6F19Uflr7m