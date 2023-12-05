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Джуд Беллингем: Я лучший в мире? Трудно с этим согласиться
Полузащитник Реала поделился мыслями после получения награды
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
Английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем поделился мыслями после получения награды Golden Boy 2023.
"Я лучший в мире? Это приятно слышать, но мне трудно с этим согласиться", - приводит слова Беллингема сайт журналиста Альфредо Педуллы.
Беллингем выступает за "Реал" с лета 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029-го. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 150 млн евро. В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.
На данный момент после 15 туров испанской Ла Лиги "Реал" Мадрид набрал 38 очков и лидирует в чемпионате.
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