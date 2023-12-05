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Облак о поражении от Барсы: Позор, Атлетико не хотел играть - не знаю, что произошло

Испания
Обновлено

Голкипер Атлетико разочарован поражением

Облак о поражении от Барсы: Позор, Атлетико не хотел играть - не знаю, что произошло

Фото: twitter.com/Atleti

UA-Футбол
Новина українською

Ян Облак разочарован поражением от "Барселоны".

"Атлетико" уступил "Барселоне" на выезде (0:1) в 15-м туре Ла Лиги. Мадридская команда не выигрывает у "блауграны" в гостях с 2006 года.

- Насколько болезненно проигрывать прямому сопернику?

- Очень больно. Мы не очень хорошо вошли в игру, потратили зря первый тайм.

Если бы мы играли хоть немного так, как в конце, у нас было бы больше возможностей. Мы плохо начали матч и были наказаны.

- Что произошло, почему начало получилось таким?

- Не знаю, почему так произошло. Мы планировали играть на победу.

Но я не знаю, что с нами произошло. У нас ничего не получалось, мы не хотели играть, владеть мячом... Это позор. Если бы мы играли так, как во втором тайме, у нас был бы шанс.

- Вы снова не обыграли "Барсу" в гостях. Это сказывается на вашем настроении?

- Я не думал об этом. Похоже, что-то не так. Это не "Камп Ноу", а другой стадион, но мы все равно не добились победы. Мы пытаемся сделать это с тех пор, как я здесь, и не побеждаем уже несколько лет подряд.

Мы плохо отыграли первый тайм, но во втором сделали все, чтобы сравнять счет. У нас не получилось, и это позор, - сказал голкипер "Атлетико".

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Атлетико (Мадрид) Ян Облак
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Комментарии
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Бapceлиниyс
05.12.2023 в 12:14
А не получалось у вас в первом тайме потому, шо получалось у Барсы. Такой большой словенский дядя, а такую чепуху мелет.
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Комментарии 2
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Бapceлиниyс
05.12.2023 в 12:14
А не получалось у вас в первом тайме потому, шо получалось у Барсы. Такой большой словенский дядя, а такую чепуху мелет.
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Бapceлиниyс
05.12.2023 в 12:10
Ян, ты гонишь. Позор проиграть Альмерии, а не Барсе на выезде со счётом 1-0.
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