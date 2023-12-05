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Облак о поражении от Барсы: Позор, Атлетико не хотел играть - не знаю, что произошло
Голкипер Атлетико разочарован поражением
Фото: twitter.com/Atleti
Ян Облак разочарован поражением от "Барселоны".
"Атлетико" уступил "Барселоне" на выезде (0:1) в 15-м туре Ла Лиги. Мадридская команда не выигрывает у "блауграны" в гостях с 2006 года.
- Насколько болезненно проигрывать прямому сопернику?
- Очень больно. Мы не очень хорошо вошли в игру, потратили зря первый тайм.
Если бы мы играли хоть немного так, как в конце, у нас было бы больше возможностей. Мы плохо начали матч и были наказаны.
- Что произошло, почему начало получилось таким?
- Не знаю, почему так произошло. Мы планировали играть на победу.
Но я не знаю, что с нами произошло. У нас ничего не получалось, мы не хотели играть, владеть мячом... Это позор. Если бы мы играли так, как во втором тайме, у нас был бы шанс.
- Вы снова не обыграли "Барсу" в гостях. Это сказывается на вашем настроении?
- Я не думал об этом. Похоже, что-то не так. Это не "Камп Ноу", а другой стадион, но мы все равно не добились победы. Мы пытаемся сделать это с тех пор, как я здесь, и не побеждаем уже несколько лет подряд.
Мы плохо отыграли первый тайм, но во втором сделали все, чтобы сравнять счет. У нас не получилось, и это позор, - сказал голкипер "Атлетико".
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