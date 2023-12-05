Яремчук получит шанс. Ароса – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Тренер "Валенсии" прямо заявил, что даст в этом матче шанс проявить себя футболистам, которые обычно получают меньше игрового времени. В частности, и украинцу Роману Яремчуку.

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Матч Кубка Испании состоится во вторник, пятого декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Кубок Испании

"Ароса" - "Валенсия"

Трансляция - MEGOGO Футбол 3