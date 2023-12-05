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Яремчук получит шанс. Ароса – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Ароса - Валенсия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Тренер "Валенсии" прямо заявил, что даст в этом матче шанс проявить себя футболистам, которые обычно получают меньше игрового времени. В частности, и украинцу Роману Яремчуку.
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Матч Кубка Испании состоится во вторник, пятого декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Кубок Испании
"Ароса" - "Валенсия"
Трансляция - MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Ароса - ВаленсіяСмотреть трансляцию
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