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Яремчук получит шанс. Ароса – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания

Ароса - Валенсия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Яремчук получит шанс. Ароса – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

UA-Футбол
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Тренер "Валенсии" прямо заявил, что даст в этом матче шанс проявить себя футболистам, которые обычно получают меньше игрового времени. В частности, и украинцу Роману Яремчуку.

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Матч Кубка Испании состоится во вторник, пятого декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Кубок Испании

"Ароса" - "Валенсия"

Трансляция - MEGOGO Футбол 3

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