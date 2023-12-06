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Джуд Беллингем рассказал о своем футбольном кумире детства
Полузащитник Реала ответил на вопрос о любимом футболисте детства
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем ответил на вопрос о любимом футболисте детства.
"Я бы, наверное, сказал, что Уэйн Руни оказал на меня самое большое влияние в детстве - из-за манеры игры и того, как он бился, будучи англичанином. Но вообще есть много других игроков, у которых я что-то перенял", - приводит слова Беллингема Goal.
Беллингем выступает за "Реал" с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.
На данный момент после 15 туров испанской Ла Лиги "Реал" Мадрид набрал 38 очков и лидирует в чемпионате.
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