  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Джуд Беллингем рассказал о своем футбольном кумире детства
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джуд Беллингем рассказал о своем футбольном кумире детства

Испания

Полузащитник Реала ответил на вопрос о любимом футболисте детства

Джуд Беллингем рассказал о своем футбольном кумире детства

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем ответил на вопрос о любимом футболисте детства.

"Я бы, наверное, сказал, что Уэйн Руни оказал на меня самое большое влияние в детстве - из-за манеры игры и того, как он бился, будучи англичанином. Но вообще есть много других игроков, у которых я что-то перенял", - приводит слова Беллингема Goal.

Беллингем выступает за "Реал" с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.

На данный момент после 15 туров испанской Ла Лиги "Реал" Мадрид набрал 38 очков и лидирует в чемпионате.

Читайте также Джуд Беллингем: Я лучший в мире? Трудно с этим согласиться
По теме
yellow-arrow
Яремчук стал лучшим игроком матча Ароса - Валенсия
yellow-arrow
Яремчук выручил. Ароса - Валенсия 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Кубок короля. Яремчук принес победу Валенсии, успехи Хетафе и Эспаньола
Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
goal
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости