Джуд Беллингем рассказал о своем футбольном кумире детства

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем ответил на вопрос о любимом футболисте детства.

"Я бы, наверное, сказал, что Уэйн Руни оказал на меня самое большое влияние в детстве - из-за манеры игры и того, как он бился, будучи англичанином. Но вообще есть много других игроков, у которых я что-то перенял", - приводит слова Беллингема Goal.

Беллингем выступает за "Реал" с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.

На данный момент после 15 туров испанской Ла Лиги "Реал" Мадрид набрал 38 очков и лидирует в чемпионате.