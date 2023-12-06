Кубок короля. Фалькао тащит Райо, Андре Силва - Ла Реал, первая потеря для Примеры (обновляется)

5-7 декабря проходят матчи 2-го раунда Кубка короля-2023/24. В них принимают участие все клубы элиты, кроме "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Осасуны" - самых успешных команд Ла Лиги и Кубка в прошлом сезоне.

Все противостояния состоят из одного матча, который проходит на поле команды из низшего дивизиона.

О матчах вторника, 5 декабря, читайте подробно тут.

А вот и первая потеря среди клубов элиты. "Альмерия", безнадежно плетущаяся последней в Ла Лиге, умудрилась проиграть любителям из Арагона.

В остальном первый дивизион пока не ошибается. "Райо" вырвал победу в непростом матче благодаря фирменному голевому чутью ветерана Фалькао; "Реалу Сосьедад" помог дебютный гол Андре Силвы, который пропустил всю осень из-за травмы; за "Алавес" единственный гол после грубой ошибки защитников забил резервист Шебер Алькакин - возможно, его пора пробовать и в Ла Лиге тоже.

Также отметим, что все без исключения клубы элиты играли вторыми составами, слегка разбавленными основой. Уровень оппозиции пока низкий.

"Барбастро" ( IV дивизион) - "Альмерия" - 1:0

Гол: Карбонель, 28

"Йеклано" (IV) - "Райо Вальекано" - 0:2

Голы: Фалькао, 89, де Томас, 90+4

"Антекера" (ІІІ) - "Уэска" (ІІ) - 0:2

Голы: Ломбардо, 36, Кортахарена, 90+6

"Депортиво" (ІІІ) - "Тенерифе" (ІІ) - 2:3

Голы: Мелья, 10, Кевин Санчес, 106 - Начо Мартинес, 60, Альваро Ромеро, 101, Серхио Гонсалес, 120+2

"Алькоркон" (ІІ) - "Картахена" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 4:5)

"Террасса" (IV) - "Алавес" - 0:1

Гол: Алькаин, 21

"Андрайч" (IV) - "Реал Сосьедад" - 0:1

Голы: Андре Силва, 56

"Арентейро" (III) - "Бургос" (ІІ) - 1:3

Голы: Иван Рамос, 20 - Бермехо, 8, 44, Аппин, 54

"Унионистас де Саламанка" (ІІІ) - "Спортинг" (ІІ) - 2:0

Голы: Альфред Планас, 7, Камус, 53

"Малага" (ІІІ) - "Эльденсе" (ІІ) - 1:0

Гол: Хуанпе, 41

"Вильяновенсе" (IV) - "Бетис" -

Начало в 20:00

"Валье Эгуес" (IV) - "Мальорка" -

Начало в 20:00

"Луго" (III) - "Мирандес" (ІІ) -

Начало в 20:00

"Леванте" (ІІ) - "Аморебьета" (ІІ) -

Начало в 20:00

"Атлетико Асторха" (V) - "Севилья" -

Начало в 22:00

"Туделано" (IV) - "Лас-Пальмас" -

Начало в 22:00