Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок короля. Фалькао тащит Райо, Андре Силва - Ла Реал, первая потеря для Примеры (обновляется)
Есть одна сенсация, но в остальном все ожидаемо
Фото: twitter.com/RealSociedad/ автор неизвестен
5-7 декабря проходят матчи 2-го раунда Кубка короля-2023/24. В них принимают участие все клубы элиты, кроме "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Осасуны" - самых успешных команд Ла Лиги и Кубка в прошлом сезоне.
Все противостояния состоят из одного матча, который проходит на поле команды из низшего дивизиона.
О матчах вторника, 5 декабря, читайте подробно тут.
А вот и первая потеря среди клубов элиты. "Альмерия", безнадежно плетущаяся последней в Ла Лиге, умудрилась проиграть любителям из Арагона.
В остальном первый дивизион пока не ошибается. "Райо" вырвал победу в непростом матче благодаря фирменному голевому чутью ветерана Фалькао; "Реалу Сосьедад" помог дебютный гол Андре Силвы, который пропустил всю осень из-за травмы; за "Алавес" единственный гол после грубой ошибки защитников забил резервист Шебер Алькакин - возможно, его пора пробовать и в Ла Лиге тоже.
Также отметим, что все без исключения клубы элиты играли вторыми составами, слегка разбавленными основой. Уровень оппозиции пока низкий.
"Барбастро" (IV дивизион) - "Альмерия" - 1:0
Гол: Карбонель, 28
"Йеклано" (IV) - "Райо Вальекано" - 0:2
Голы: Фалькао, 89, де Томас, 90+4
"Антекера" (ІІІ) - "Уэска" (ІІ) - 0:2
Голы: Ломбардо, 36, Кортахарена, 90+6
"Депортиво" (ІІІ) - "Тенерифе" (ІІ) - 2:3
Голы: Мелья, 10, Кевин Санчес, 106 - Начо Мартинес, 60, Альваро Ромеро, 101, Серхио Гонсалес, 120+2
"Алькоркон" (ІІ) - "Картахена" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 4:5)
"Террасса" (IV) - "Алавес" - 0:1
Гол: Алькаин, 21
"Андрайч" (IV) - "Реал Сосьедад" - 0:1
Голы: Андре Силва, 56
"Арентейро" (III) - "Бургос" (ІІ) - 1:3
Голы: Иван Рамос, 20 - Бермехо, 8, 44, Аппин, 54
"Унионистас де Саламанка" (ІІІ) - "Спортинг" (ІІ) - 2:0
Голы: Альфред Планас, 7, Камус, 53
"Малага" (ІІІ) - "Эльденсе" (ІІ) - 1:0
Гол: Хуанпе, 41
"Вильяновенсе" (IV) - "Бетис" -
Начало в 20:00
"Валье Эгуес" (IV) - "Мальорка" -
Начало в 20:00
"Луго" (III) - "Мирандес" (ІІ) -
Начало в 20:00
"Леванте" (ІІ) - "Аморебьета" (ІІ) -
Начало в 20:00
"Атлетико Асторха" (V) - "Севилья" -
Начало в 22:00
"Туделано" (IV) - "Лас-Пальмас" -
Начало в 22:00
Популярное сейчас
- УПЛ изменила время начала матча Полесье – Днепр-1
- Звезда Реала Тибо Куртуа пропустит Евро-2024
- Россияне имеют три линии обороны, ВСУ уже прошли две, - Минобороны
- 5-й подряд матч для Лунина. Как сыграл украинский вратарь с Гранадой
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО