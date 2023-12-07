Довбика не будет, а вот Цыганков... Ориуэла - Жирона. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Кубка Испании

"Жирона" хорошо выступает в чемпионате Испании, но стремится добиться успеха и в национальном кубке. В матче против "Ориуэлы" победа является обязательной программой. Артем Довбик не попал в заявку "Жироны", Виктор Цыганков – на месте.

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Матч состоится в четверг, седьмого декабря, в 22:00. Смотреть можно MEGOGO Футбол 1.

Кубок Испании

"Ориуэла" - "Жирона"

Трансляция - MEGOGO Футбол 1