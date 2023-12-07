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Довбика не будет, а вот Цыганков... Ориуэла - Жирона. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Кубка Испании
Ориуэла - Жирона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" хорошо выступает в чемпионате Испании, но стремится добиться успеха и в национальном кубке. В матче против "Ориуэлы" победа является обязательной программой. Артем Довбик не попал в заявку "Жироны", Виктор Цыганков – на месте.
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Матч состоится в четверг, седьмого декабря, в 22:00. Смотреть можно MEGOGO Футбол 1.
Кубок Испании
"Ориуэла" - "Жирона"
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Оріуела - ЖиронаСмотреть трансляцию
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