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Довбика не будет, а вот Цыганков... Ориуэла - Жирона. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Кубка Испании

Испания

Ориуэла - Жирона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Довбика не будет, а вот Цыганков... Ориуэла - Жирона. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Кубка Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" хорошо выступает в чемпионате Испании, но стремится добиться успеха и в национальном кубке. В матче против "Ориуэлы" победа является обязательной программой. Артем Довбик не попал в заявку "Жироны", Виктор Цыганков – на месте.

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Матч состоится в четверг, седьмого декабря, в 22:00. Смотреть можно MEGOGO Футбол 1.

Кубок Испании

"Ориуэла" - "Жирона"

Трансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Оріуела - Жирона
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