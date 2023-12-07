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Ферран Торрес думает об уходе из Барселоны
Игрок не чувствует поддержки после ухода Алемани
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Ферран Торрес думает об уходе из "Барселоны" в среднесрочной перспективе.
По информации As, у агентов Феррана испортились отношения с тренерским штабом "Барселоны" Хави. Кроме того, окружение игрока считает, что с увольнением спортивного директора Матеу Алемани, который был заинтересован в подписании Торреса зимой 2022 года, полузащитник потерял поддержку в каталонском клубе.
Сообщается, что на ситуацию также повлияло подписание Витора Роке, который присоединится к команде уже в январе. Несмотря на улучшение результатов, Торрес не хочет быть "разменной монетой" в "Барселоне" и предпочитает покинуть клуб по собственному желанию.
Контракт футболиста с "Барселоной" рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне на счету Феррана 3 гола в 14 матчах Ла Лиги.
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