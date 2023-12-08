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Бетис - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Бетис" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Лидер Примеры "Реал" едет в гости к "Бетису", который в этом сезоне еще ни разу не проиграл на своем поле. Между тем сам Мадрид все три осечки имел именно на выездах.
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Понятно, что "Реал" все равно фаворит, но у "Бетиса" есть свои козыри. Прежде всего, опытнейший Мануэль Пеллегрини и его тактика - в его сетях уже запутался "Атлетико" (0:0). Кроме того, внезапный ренессанс переживает Иско.
Хватит ли их, чтобы сдержать "Реал"? Как говорится, "как пойдет". В идеальном мире Беллингем на взлете сильнее стареющего Иско, но на поле всегда возникают нюансы - за это мы футбол и любим.
Удастся ли лидеру преодолеть все "нюансы" - узнаем в субботу, 9 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало встречи - в 17:15 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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