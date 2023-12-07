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Атлетико Мадрид хочет подписать нидерландского полузащитника

Испания

Матс Виффером интересуются несколько топ клубов

Атлетико Мадрид хочет подписать нидерландского полузащитника

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Новина українською

"Атлетико Мадрид" готовится подписать опорного полузащитника в январском трансферном окне.

Источник сообщает, что одним из вариантов является Матс Виффер. Но есть несколько других заинтересованных клубов в подписании этого игрока, например "Барселона". Поэтому "Атлетико Мадрид" придется действовать быстро, если они хотят сотрудничать с 24-летний футболистом, который играет за "Фейенорд".

В этом сезоне Матс Виффер сыграл 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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