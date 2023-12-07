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Атлетико Мадрид хочет подписать нидерландского полузащитника
Матс Виффером интересуются несколько топ клубов
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"Атлетико Мадрид" готовится подписать опорного полузащитника в январском трансферном окне.
Источник сообщает, что одним из вариантов является Матс Виффер. Но есть несколько других заинтересованных клубов в подписании этого игрока, например "Барселона". Поэтому "Атлетико Мадрид" придется действовать быстро, если они хотят сотрудничать с 24-летний футболистом, который играет за "Фейенорд".
В этом сезоне Матс Виффер сыграл 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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