Атлетико Мадрид хочет подписать нидерландского полузащитника

"Атлетико Мадрид" готовится подписать опорного полузащитника в январском трансферном окне.

Источник сообщает, что одним из вариантов является Матс Виффер. Но есть несколько других заинтересованных клубов в подписании этого игрока, например "Барселона". Поэтому "Атлетико Мадрид" придется действовать быстро, если они хотят сотрудничать с 24-летний футболистом, который играет за "Фейенорд".

В этом сезоне Матс Виффер сыграл 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист