Ювентус может подписать полузащитника Лацио

"Ювентус" рассматривает бразильского полузащитника Фелипе Андерсона как потенциального свободного агента на следующий сезон.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Лацио" пока не договорился с футболистом о продлении контракта. Этим может воспользоваться "Ювентус" и предложить Андерсону сделку.

В этом сезоне сыграл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

