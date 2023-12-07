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Ювентус может подписать полузащитника Лацио
Игрок может перейти в клуб как свободный агент
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"Ювентус" рассматривает бразильского полузащитника Фелипе Андерсона как потенциального свободного агента на следующий сезон.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Лацио" пока не договорился с футболистом о продлении контракта. Этим может воспользоваться "Ювентус" и предложить Андерсону сделку.
В этом сезоне сыграл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
???????? Felipe Anderson, out of contract in June with Lazio and there’s still no deal in place to sign new contract at this stage.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2023
Juventus are among clubs monitoring the Brazilian winger as potential free agent solution for next season. @MatteMoretto ???????? pic.twitter.com/yyAGf7QQlh
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