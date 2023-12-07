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Ювентус может подписать полузащитника Лацио

Испания

Игрок может перейти в клуб как свободный агент

Ювентус может подписать полузащитника Лацио

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"Ювентус" рассматривает бразильского полузащитника Фелипе Андерсона как потенциального свободного агента на следующий сезон.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Лацио" пока не договорился с футболистом о продлении контракта. Этим может воспользоваться "Ювентус" и предложить Андерсону сделку.

В этом сезоне сыграл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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