Главный тренер Жироны ответил на слухи о возможном назначении в Барселону

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал информацию о возможном назначении в "Барселону".

"Я сейчас в той команде, в которой хочу быть. Это все. Я сконцентрирован на сегодняшнем дне, потому что именно так я работаю лучше всего. Моя голова никогда не думает о будущем", - приводит слова Мичела пресс-служба "Жироны".