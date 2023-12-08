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Главный тренер Жироны ответил на слухи о возможном назначении в Барселону

Испания

Мичел прокомментировал информацию

Главный тренер Жироны ответил на слухи о возможном назначении в Барселону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал информацию о возможном назначении в "Барселону".

"Я сейчас в той команде, в которой хочу быть. Это все. Я сконцентрирован на сегодняшнем дне, потому что именно так я работаю лучше всего. Моя голова никогда не думает о будущем", - приводит слова Мичела пресс-служба "Жироны".

Ранее сообщалось, что в "Барселоне" рассматривают Мичела как замену Хави.

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На данный момент после 15 сыгранных матчей испанской Ла Лиги "Жирона" занимает второе место чемпионата с 38 очками. Каталонская "Барселона" располагается на третьей строчке турнирной таблицы, подопечные Хави набрали 34 очка за аналогичное количество матчей. Лидером турнира является мадридский "Реал".

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Мичел Санчес Жирона
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Источник:
gironafc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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