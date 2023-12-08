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Левандовский высказался о Барселоне на фоне слухов о его возможном уходе из клуба

Испания

Нападающий рассказал о своем пребывании в команде

Левандовский высказался о Барселоне на фоне слухов о его возможном уходе из клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский рассказал о своем пребывании в команде.

"Я чувствую себя прекрасно, я знаю, что все хорошо не только внутри клуба, но и за его пределами, поскольку я вижу, как болельщики поддерживают меня. Я чувствую, что нахожусь в нужное время и в нужном месте.

В прошлом году или два года назад, когда я еще не был здесь, я видел, что вокруг команды было много разговоров, но сейчас я думаю, что мы движемся в правильном направлении, и футболисты могут сосредоточиться на коллективе", - приводит слова Левандовского Marca.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать польского нападающего в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Левандовский принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Бapceлиниyс
08.12.2023 в 12:34
Угу.. Всё так в Барсе хорошо сейчас, шо аж хотят избавиться от тебя летом. И ведь всё логично. Потому шо ты Лева стал брёвнышком и в трудные минуты уже не выручаешь.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
08.12.2023 в 12:34
Угу.. Всё так в Барсе хорошо сейчас, шо аж хотят избавиться от тебя летом. И ведь всё логично. Потому шо ты Лева стал брёвнышком и в трудные минуты уже не выручаешь.
Ответить
0
0

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