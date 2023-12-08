Левандовский высказался о Барселоне на фоне слухов о его возможном уходе из клуба

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский рассказал о своем пребывании в команде.

"Я чувствую себя прекрасно, я знаю, что все хорошо не только внутри клуба, но и за его пределами, поскольку я вижу, как болельщики поддерживают меня. Я чувствую, что нахожусь в нужное время и в нужном месте.

В прошлом году или два года назад, когда я еще не был здесь, я видел, что вокруг команды было много разговоров, но сейчас я думаю, что мы движемся в правильном направлении, и футболисты могут сосредоточиться на коллективе", - приводит слова Левандовского Marca.