Барселона – Жирона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 16-го тура Ла Лиги

UA-Футбол организует комментарий поединка 16-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Жироной".

Матч, который очень ждут украинские болельщики. Виктор Цыганков, Артем Довбик и компания будут стараться защитить позиции "Жироны" в таблице и, соответственно, оторваться от преследователя. Смогут ли менее именитые каталонцы дать бой более именитым? В каком состоянии пребывает команда Хави Эрнандеса? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 10 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский