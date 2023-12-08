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Барселона – Жирона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 16-го тура Ла Лиги
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 16-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Жироной".
Матч, который очень ждут украинские болельщики. Виктор Цыганков, Артем Довбик и компания будут стараться защитить позиции "Жироны" в таблице и, соответственно, оторваться от преследователя. Смогут ли менее именитые каталонцы дать бой более именитым? В каком состоянии пребывает команда Хави Эрнандеса? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 10 декабря – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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