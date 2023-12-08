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Барселона – Жирона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 16-го тура Ла Лиги

Испания

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Барселона – Жирона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 16-го тура Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 16-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Жироной".

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Матч, который очень ждут украинские болельщики. Виктор Цыганков, Артем Довбик и компания будут стараться защитить позиции "Жироны" в таблице и, соответственно, оторваться от преследователя. Смогут ли менее именитые каталонцы дать бой более именитым? В каком состоянии пребывает команда Хави Эрнандеса? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 10 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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Примера Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Жирона Трансляция Аудио онлайн стрим смотреть футбол онлайн
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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