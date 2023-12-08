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Хетафе - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Хетафе - Валенсия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Роман Яремчук наконец-то забил за "Валенсию". Однако в ходе кубкового матча была и неприятность – украинец попросил замену. Выйдет ли он на матч чемпионата с "Хетафе"? Узнаем из видеотрансляции.
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Матч 16-го тура Ла Лиги состоится в пятницу, восьмого декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Чемпионат Испании
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Гетафе - ВаленсіяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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