Реал недоволен, что Ла Лига поставила матч с Алавесом на четверг 21 декабря

По данным As, тренерский штаб мадридского "Реала" недоволен решением Ла Лиги назначить матч с "Алавесом" на четверг, 21 декабря, в 20:30.

Отмечается, что при таком расписании южноамериканские игроки смогут вылететь домой только в пятницу вечером и прибудут домой 23 декабря. Обратная дорога тоже займет некоторое время.

"Реал" планирует вернуться к тренировкам 27 декабря, за неделю до первого матча в 2024 году. Предположительно, игроков из Южной Америки Карло Анчелотти попросит вернуться не раньше 29 декабря.

"Барселона" играет последний матч перед перерывом 20.12 ("Реал" 21.12), а первый после перерыва у "Барселоны" 04.01 ("Реал" 03.01).