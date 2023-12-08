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Реал недоволен, что Ла Лига поставила матч с Алавесом на четверг 21 декабря
В Реале недовольны календарем Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
По данным As, тренерский штаб мадридского "Реала" недоволен решением Ла Лиги назначить матч с "Алавесом" на четверг, 21 декабря, в 20:30.
Отмечается, что при таком расписании южноамериканские игроки смогут вылететь домой только в пятницу вечером и прибудут домой 23 декабря. Обратная дорога тоже займет некоторое время.
"Реал" планирует вернуться к тренировкам 27 декабря, за неделю до первого матча в 2024 году. Предположительно, игроков из Южной Америки Карло Анчелотти попросит вернуться не раньше 29 декабря.
"Барселона" играет последний матч перед перерывом 20.12 ("Реал" 21.12), а первый после перерыва у "Барселоны" 04.01 ("Реал" 03.01).
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