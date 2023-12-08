  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал недоволен, что Ла Лига поставила матч с Алавесом на четверг 21 декабря
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал недоволен, что Ла Лига поставила матч с Алавесом на четверг 21 декабря

Испания

В Реале недовольны календарем Ла Лиги

Реал недоволен, что Ла Лига поставила матч с Алавесом на четверг 21 декабря

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

По данным As, тренерский штаб мадридского "Реала" недоволен решением Ла Лиги назначить матч с "Алавесом" на четверг, 21 декабря, в 20:30.

Отмечается, что при таком расписании южноамериканские игроки смогут вылететь домой только в пятницу вечером и прибудут домой 23 декабря. Обратная дорога тоже займет некоторое время.

"Реал" планирует вернуться к тренировкам 27 декабря, за неделю до первого матча в 2024 году. Предположительно, игроков из Южной Америки Карло Анчелотти попросит вернуться не раньше 29 декабря.

"Барселона" играет последний матч перед перерывом 20.12 ("Реал" 21.12), а первый после перерыва у "Барселоны" 04.01 ("Реал" 03.01).

По теме
yellow-arrow
Барселона – Жирона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 16-го тура Ла Лиги
yellow-arrow
Левандовский высказался о Барселоне на фоне слухов о его возможном уходе из клуба
yellow-arrow
УПЛ почти каждый день, наши в топ-чемпионатах. Расписание футбола на четвертое - десятое декабря
Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
as
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости