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Экс-президент Барселоны: Ненавижу Реал сильнее, чем Эспаньол. Хочу, чтобы он вылетел в Сегунду
Гаспар рассказал, насколько сильно не любит Мадрид
Экс-президент "Барселоны" Жоан Гаспар рассказал, насколько сильно не любит "Реал Мадрид".
"Я гораздо больше ненавижу "Реал", чем "Эспаньол", к которому никакой ненависти нет.
Я хочу, чтобы "Эспаньол" поднялся в Примеру, а "Реал" - отправился в Сегунду", - сказал Жоан Гаспар в эфире Radio Barcelona.
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Источник:marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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Nevermore (Донецк)
08.12.2023 в 13:37
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