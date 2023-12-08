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Экс-президент Барселоны: Ненавижу Реал сильнее, чем Эспаньол. Хочу, чтобы он вылетел в Сегунду

Испания

Гаспар рассказал, насколько сильно не любит Мадрид

Экс-президент Барселоны: Ненавижу Реал сильнее, чем Эспаньол. Хочу, чтобы он вылетел в Сегунду

Новина українською

Экс-президент "Барселоны" Жоан Гаспар рассказал, насколько сильно не любит "Реал Мадрид".

"Я гораздо больше ненавижу "Реал", чем "Эспаньол", к которому никакой ненависти нет.

Я хочу, чтобы "Эспаньол" поднялся в Примеру, а "Реал" - отправился в Сегунду", - сказал Жоан Гаспар в эфире Radio Barcelona.

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
08.12.2023 в 13:37
дєбіл
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Комментарии 2
Nevermore (Донецк)
08.12.2023 в 13:37
дєбіл
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.12.2023 в 13:59
А почему у тебя только подпись, без комментария?
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