Экс-президент Барселоны: Ненавижу Реал сильнее, чем Эспаньол. Хочу, чтобы он вылетел в Сегунду

Экс-президент "Барселоны" Жоан Гаспар рассказал, насколько сильно не любит "Реал Мадрид".

"Я гораздо больше ненавижу "Реал", чем "Эспаньол", к которому никакой ненависти нет.

Я хочу, чтобы "Эспаньол" поднялся в Примеру, а "Реал" - отправился в Сегунду", - сказал Жоан Гаспар в эфире Radio Barcelona.