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Роберт Левандовский: Я знаю, что мы - Барселона. Все ожидают от нас не только побед
Я смогу играть в футбол еще три-четыре года ©
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Нападающий сборной Польши и "Барселоны" Роберт Левандовский поделился мыслями о своем будущем и о клубе.
"Я знаю, что мы - Барселона. Все ожидают, от нас не только побед, но и то, что мы будем забивать много голов. В начале сезона все было не идеально. Конечно, если мы не создаем много моментов, то трудно забивать голы", — сказал футболист в интервью "Athlete's Club".
"Я не думаю о своих трофеях, которые я выиграл. Внутри меня есть страсть к игре. Я думаю, что смогу играть в футбол три-четыре года, потому что физически чувствую себя очень хорошо", — добавил Левандовский.
Отметим, что в этом сезоне Роберт сыграл 17 матчей, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.
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