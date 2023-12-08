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"Если плечо вывихнуть снова, то может и понадобится операция". Анчелотти – о травме Беллингема
Сейчас у игрока все хорошо
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти во время пресс-конференции сказал, что хавбеку "сливочных" Джуду Беллингему, возможно, потребуется операция.
20-летний игрок вывихнул плечо 5 ноября в матче из "Райо Вальекано", из-за травмы Джуд пропустил два матча: против "Браги" и "Валенсии".
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"Не сейчас. Плечо очень специфическая часть. Если его вывихнуть снова, то может и понадобится операция", — сказал тренер "Реала".
"Беллингем сейчас работает самостоятельно, потому что ему нужно восстановиться после травмы лодыжки, которую он получил в игре с "Наполи". Но все будет хорошо", - добавил Карло.
Отметим, что в этом сезоне Джуд сыграл 17 матчей, забил 15 голов и отдал 4 ассиста.
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