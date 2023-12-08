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"Если плечо вывихнуть снова, то может и понадобится операция". Анчелотти – о травме Беллингема

Испания
Обновлено

Сейчас у игрока все хорошо

"Если плечо вывихнуть снова, то может и понадобится операция". Анчелотти – о травме Беллингема

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти во время пресс-конференции сказал, что хавбеку "сливочных" Джуду Беллингему, возможно, потребуется операция.

20-летний игрок вывихнул плечо 5 ноября в матче из "Райо Вальекано", из-за травмы Джуд пропустил два матча: против "Браги" и "Валенсии".

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"Не сейчас. Плечо очень специфическая часть. Если его вывихнуть снова, то может и понадобится операция", — сказал тренер "Реала".

"Беллингем сейчас работает самостоятельно, потому что ему нужно восстановиться после травмы лодыжки, которую он получил в игре с "Наполи". Но все будет хорошо", - добавил Карло.

Отметим, что в этом сезоне Джуд сыграл 17 матчей, забил 15 голов и отдал 4 ассиста.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
08.12.2023 в 20:44
Вообще-то между "сейчас все хорошо" и "все будет хорошо" разница весьма существенная
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Комментарии 1
Джим Слэйд (Харьков)
08.12.2023 в 20:44
Вообще-то между "сейчас все хорошо" и "все будет хорошо" разница весьма существенная
Ответить
0
0

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