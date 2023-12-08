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Рууд Гуллит: Анчелотти лучше Фергюсона и Гвардиолы

Испания
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Почему Анчелотти лучше?

Рууд Гуллит: Анчелотти лучше Фергюсона и Гвардиолы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нидерландский экс-футболист "Милана" Рууд Гуллит заявил, что Карло Анчелотти лучше как тренер, чем Фергюсон и Гвардиола.

"Я думаю, что Анчелотти немного лучше Алекса и Пепа, из-за его побед в Лиге чемпионов! Он первоклассный тренер и король европейского успеха".

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"Пеп и сэр Алекс также являются частью истории, но давайте посмотрим, чего достиг Анчелотти. Он король королей, лучше любого другого тренера, я очень им горжусь", — сказал Рууд Гуллит.

Отметим, что Карло Анчелотти – первый тренер, который 4 раза победил в Лиге Чемпионов ("Милан" 2003, 2007 и "Реал" 2014, 2022), а также в топ 5-ти чемпионатах (Серия А, АПЛ, Лига 1, Бундеслига и Ла Лига).

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Карло Анчелотти Алекс Фергюсон Руд Гуллит Пеп Гвардиола
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Источник:
football italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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