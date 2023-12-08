Примера. Хетафе - Валенсия 1:0. Реализовали большинство

"Валенсия" проиграла на поле "Хетафе" после того, как ее подвел самый опытный игрок.

Первый тайм - вообще не о чем. Команды тупо нейтрализовали друг друга, и лишь шанс Борхи Майораля перед перерывом немного оживил сие зрелище.

И что было дальше? Габриэл Паулиста, уже имея предупреждение, локтем заехал по лицу Латасе. Разумеется, это вторая желтая. Даже протестов ни у кого не возникло - настолько явный и дурацкий фол.

????| Gabriel Paulista (Valencia) second red card (2nd yellow) against Getafe

pic.twitter.com/UNIiIup0qk — Red Card Alert (@collinabanter) December 8, 2023

В большинстве "Хетафе" быстро перешел на игру первым номером, но тут включился вратарь "Летучих мышей" Георгий Мамардашвили, который отбил плотный выстрел Мильи; в ближнем бою переиграл Латасу; прочувствовал направление удара Маты с разворота. Еще один шанс у Гринвуда в последний момент украл длинноногий Диахаби.

"Валенсия" все это время не атаковала и завершила матч без единого удара в створ ворот. На что они вообще рассчитывали?

На 87-й минуте дежурный навес таки на голову Майораля - и справедливость восторжествовала.

В таблице после победы у "Хетафе" стало 22 очка, это 8-е место. У "Валенсии" 19 баллов и 10-я строчка.

16-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум"

"Хетафе" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Майораль, 87

"Хетафе": Сория - Иглесиас, Даконам (Аленья, 70), Дуарте, Альварес - Гринвуд, Максимович, Милья (Оскар, 70), Мартин (Митрович, 83) - Латаса (Мата, 74), Майораль

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Канос, 90), Москера, Паулиста, Гасеровский (Яремчук, 90) - Фулькье, Герра, Пепелу, Фран Перес (Диахаби, 54) - Диего Лопес (Васкес, 82), Дуро

Предупреждения: Милья, 57, Даконам, 62 - Коррея, 42, Паулиста, 43, Фулькье, 90+2

Удаления: Дуарте, 90+2 - Паулиста, 50, Герра, 88