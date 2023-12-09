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Лунин сыграет? Реал Бетис - Реал Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Реал Бетис - Реал Мадрид: Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Лунин сыграет? Реал Бетис - Реал Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid

UA-Футбол
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Сегодня в рамках 16 тура чемпионата Испании, "Реал Бетис" примет у себя дома "Реал Мадрид". Матч начнется в 17:15. Команды в турнирной таблице на текущей момент, расположились на первой ("Реал Мадрид") и седьмой ("Реал Бетис") строчке. За мадридский "Реал" играет украинец Анатолий Лунин, выйдет ли он сегодня на поле пока неизвестно.

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"Реал Бетис" - "Реал Мадрид"
9 декабря, 17:15
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Реал Бетис - Реал Мадрид
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