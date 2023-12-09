Лунин сыграет? Реал Бетис - Реал Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Сегодня в рамках 16 тура чемпионата Испании, "Реал Бетис" примет у себя дома "Реал Мадрид". Матч начнется в 17:15. Команды в турнирной таблице на текущей момент, расположились на первой ("Реал Мадрид") и седьмой ("Реал Бетис") строчке. За мадридский "Реал" играет украинец Анатолий Лунин, выйдет ли он сегодня на поле пока неизвестно.

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"Реал Бетис" - "Реал Мадрид"

9 декабря, 17:15

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