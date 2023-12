Лапорта: Мы сделаем все, чтобы сохранить игроков, которые играют на высоком уровне

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что он и его штаб сделают все, чтобы сохранить игроков, играющих на высоком уровне ради победы в чемпионате Испании.

????????????️ Joan Laporta: "Cancelo and Felix have been playing on a high level since they joined. The club will be able to KEEP THEM for coming seasons. We plan to start negotiations for them shortly, and we have good relations with both Man City and Atleti." ????✅ pic.twitter.com/ckcoi5dfWR