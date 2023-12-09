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Лапорта: Мы сделаем все, чтобы сохранить игроков, которые играют на высоком уровне
Каталонское руководство сделает все, чтобы сохранить Канселу и Феликса
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что он и его штаб сделают все, чтобы сохранить игроков, играющих на высоком уровне ради победы в чемпионате Испании.
"Канселу и Феликс играют на высоком уровне с тех пор, как присоединились к нам. Клуб сделает все, чтобы сохранить их. Мы планируем начать переговоры по этим игрокам в ближайшее время", — приводит слова Лапорта Managing Barça.
????????????️ Joan Laporta: "Cancelo and Felix have been playing on a high level since they joined. The club will be able to KEEP THEM for coming seasons. We plan to start negotiations for them shortly, and we have good relations with both Man City and Atleti." ????✅ pic.twitter.com/ckcoi5dfWR— Managing Barça (@ManagingBarca) December 9, 2023
Напомним, за этот сезон Феликс провел 12 матчей, забил 2 гола и отдал две результативные передачи, Канселу также провел 12 матчей, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
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