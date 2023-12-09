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Лапорта: Мы сделаем все, чтобы сохранить игроков, которые играют на высоком уровне

Испания

Каталонское руководство сделает все, чтобы сохранить Канселу и Феликса

Лапорта: Мы сделаем все, чтобы сохранить игроков, которые играют на высоком уровне

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что он и его штаб сделают все, чтобы сохранить игроков, играющих на высоком уровне ради победы в чемпионате Испании.

"Канселу и Феликс играют на высоком уровне с тех пор, как присоединились к нам. Клуб сделает все, чтобы сохранить их. Мы планируем начать переговоры по этим игрокам в ближайшее время", — приводит слова Лапорта Managing Barça.

Напомним, за этот сезон Феликс провел 12 матчей, забил 2 гола и отдал две результативные передачи, Канселу также провел 12 матчей, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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