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Лапорта: Испанская лига – самая конкурентоспособная в Европе, на мой взгляд, даже больше, чем английская
Президент Барселоны – о конкурентоспособности Ла Лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта для Mundo Deportivo опроверг, что Испанская лига не конкурентна.
"Испанская лига - самая конкурентоспособная в Европе, на мой взгляд, даже больше, чем английская. У нас есть "Барселона", "Реал", "Атлетико" и "Реал Сосьедад". Все эти команды сейчас играют в Лиге чемпионов. Это высшее проявление прекрасного сезона. Ла Лига - одна из самых конкурентоспособных лиг в Европе. Большинство испанских команд, вероятно, могут играть с любой командой из других чемпионатов", — сказал Лапорта.
Напомним, Ла Лигу основали в 1929 году.
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