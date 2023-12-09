Лапорта: Испанская лига – самая конкурентоспособная в Европе, на мой взгляд, даже больше, чем английская

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта для Mundo Deportivo опроверг, что Испанская лига не конкурентна.

"Испанская лига - самая конкурентоспособная в Европе, на мой взгляд, даже больше, чем английская. У нас есть "Барселона", "Реал", "Атлетико" и "Реал Сосьедад". Все эти команды сейчас играют в Лиге чемпионов. Это высшее проявление прекрасного сезона. Ла Лига - одна из самых конкурентоспособных лиг в Европе. Большинство испанских команд, вероятно, могут играть с любой командой из других чемпионатов", — сказал Лапорта.