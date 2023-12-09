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Хави: Ваш футболист не может играть против вас

Испания

Стандартная ситуация, где точно есть разные мнения

Хави: Ваш футболист не может играть против вас

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В воскресенье, 10 декабря, "Барселона" будет принимать у себя дома "Жирону" в рамках 16-го тура Ла Лиги. Это будет центральная игра тура.

Перед этим противостоянием гости имеют проблемы - полузащитник Янгель Эррера выбыл на шесть недель из-за травмы, а Пабло Торре, который должен был бы его заменить, не сможет сыграть из-за условий аренды.

Торре принадлежит "Барселоне", а в "Жироне" выступает на правах аренды. В соглашении есть пункт, согласно которому, игроку нельзя участвовать в поединках против его родной команды. Главный тренер каталонцев очень рад такой новости, считая, что это вполне нормальное явление.

Мне кажется очень хорошо, что Пабло Торре не сыграет завтра. Мне кажется логичным, что наш игрок не может играть против нас. Футболист, который является вашим, не может играть против вас. Посмотрите на Жоао Феликса на днях. Что чувствовал Атлетико Мадрид после того, как он забил?

"Жирона" и "Барселона" располагаются на 2-м и 3-м местах соответственно в турнирной таблице Ла Лиги. Очный поединок состоится 10 декабря в 22:00.

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Источник:
MD
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
09.12.2023 в 17:06
Питання дискусійне... Бо невідомо, що орендованому гравцю "закортить" довести, що він достойний основи чи просто "допомогти рідному клубу"
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
09.12.2023 в 17:06
Питання дискусійне... Бо невідомо, що орендованому гравцю "закортить" довести, що він достойний основи чи просто "допомогти рідному клубу"
Ответить
0
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