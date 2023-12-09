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Невероятный сейв Лунина помог Реалу не проиграть Бетису. Аналитические порталы оценили игру украинца

Испания
Обновлено

И как он может быть не основным игроком после такого?

Невероятный сейв Лунина помог Реалу не проиграть Бетису. Аналитические порталы оценили игру украинца

Фото: Getty Images

Новина українською

Игра 16-го тура Ла Лиги "Бетис" - "Реал Мадрид" завершилась вничью 1:1. На гол Беллингема ответил Руибаль.

В стартовом составе за "сливочных" играл голкипер Андрей Лунин. Ему удалось совершить 5 сейвов, выполнить 20 точных пасов из 21-го и 37 раз коснуться мяча. На 90+6 минуте "Бетис" мог вырывать победу, однако безумный сэйв Андрея Лунина спас "Реалу" ничью.

Невероятный сейв Лунина помог Реалу не проиграть Бетису. Аналитические порталы оценили игру украинца - изображение 1

Аналитические порталы высоко оценили игру украинца. WhoScored поставил голкиперу 7,6, а Sofascore расщедрились на 7,9. Кстати, это одни из лучших оценок в матче.

Это был 6-й подряд матч в основе для Лунина. Всего в этом сезоне голкипер сыграл 8 поединков, 2 из которых в Лиге Чемпионов.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
09.12.2023 в 20:26
Неймовірний сейв? М'яч в нього летів
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Комментарии 2
Morphyk7 (Черновцы)
09.12.2023 в 20:26
Неймовірний сейв? М'яч в нього летів
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.12.2023 в 20:10
Основний воротар тепер, без сумніву!
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