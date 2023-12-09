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Барселона - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Барселона" - "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Барселона - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сенсационная "Жирона" с украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком едет в гости к "Барселоне", которая отстает в таблице всего на 4 очка.

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Для "Жироны" этот матч - очередное испытание ее амбиций. Для "Барсы" - шанс показать, что команда жива и готова снова бороться за чемпионство.

Неделю назад каталонцы уже посрамили скептиков, очень уверенно одолев на своем поле "Атлетико". С другой стороны, и у "Жироны" есть хорошие новости - 37-летний ветеран Стуани ожил и забил 4 гола в 2 матчах.

Кто же победит в каталонском дерби - выскочки или фавориты - узнаем в воскресенье, 10 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.

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