Барселона - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Сенсационная "Жирона" с украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком едет в гости к "Барселоне", которая отстает в таблице всего на 4 очка.

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Для "Жироны" этот матч - очередное испытание ее амбиций. Для "Барсы" - шанс показать, что команда жива и готова снова бороться за чемпионство.

Неделю назад каталонцы уже посрамили скептиков, очень уверенно одолев на своем поле "Атлетико". С другой стороны, и у "Жироны" есть хорошие новости - 37-летний ветеран Стуани ожил и забил 4 гола в 2 матчах.

Кто же победит в каталонском дерби - выскочки или фавориты - узнаем в воскресенье , 10 декабря , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV . Начало - в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Жирона Смотреть трансляцию

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