  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави отметил Цыганкова и Довбика на предматчевой пресс-конференции
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави отметил Цыганкова и Довбика на предматчевой пресс-конференции

Испания
Обновлено

Лидеры Жироны в центре внимания Барселоны

Хави отметил Цыганкова и Довбика на предматчевой пресс-конференции

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Центральным матчем 16-го тура в Ла Лиге станет противостояние "Барселоны" и "Жироны", команды являются одними из лидеров чемпионата.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На предматчевой пресконференции главный тренер "сине-гранатовых" Хави похвалил нескольких игроков соперника, в частности украинцев.

В прошлом году они нас потеснили дома. В Монтильиви закрылись и сделали низкий блок. Мы спланировали игру по обоим сценариям. В этом году у них больше индивидуальности с Савиньо, Цыганковым, Добвиком, Иваном Мартином...

Я думаю, что они могут стремиться выиграть Лигу, они показали это. Они лидеры. Мне нравится, как они атакуют, они смелые. Смелость привела их сюда.

"Жирона" и "Барселона" располагаются на 2-м и 3-м местах соответственно в турнирной таблице Ла Лиги. Очный поединок состоится 10 декабря в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Барселона интересуется Цыганковым – СМИ Каталонии
yellow-arrow
Барселона - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Невероятный сейв Лунина помог Реалу не проиграть Бетису. Аналитические порталы оценили игру украинца
Барселона Хави Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SPORT
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.12.2023 в 22:11
Завтра буде розгром..
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.12.2023 в 22:11
Завтра буде розгром..
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.12.2023 в 22:10
Бздит Хави нашу мощную связку Довбик-Цыганков. Это хорошо! Это прекрасно!
Ответить
0
0
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
09.12.2023 в 21:12
Так і сказав - Добвиком?))
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости