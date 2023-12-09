Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави отметил Цыганкова и Довбика на предматчевой пресс-конференции
Лидеры Жироны в центре внимания Барселоны
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Центральным матчем 16-го тура в Ла Лиге станет противостояние "Барселоны" и "Жироны", команды являются одними из лидеров чемпионата.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На предматчевой пресконференции главный тренер "сине-гранатовых" Хави похвалил нескольких игроков соперника, в частности украинцев.
В прошлом году они нас потеснили дома. В Монтильиви закрылись и сделали низкий блок. Мы спланировали игру по обоим сценариям. В этом году у них больше индивидуальности с Савиньо, Цыганковым, Добвиком, Иваном Мартином...
Я думаю, что они могут стремиться выиграть Лигу, они показали это. Они лидеры. Мне нравится, как они атакуют, они смелые. Смелость привела их сюда.
"Жирона" и "Барселона" располагаются на 2-м и 3-м местах соответственно в турнирной таблице Ла Лиги. Очный поединок состоится 10 декабря в 22:00.
Популярное сейчас
- Верес после матча с Шахтером объявил о прекращении сотрудничества с нападающим
- ЛНЗ в следующем сезоне будет на финансовом уровне с Полесьем и Карпатами – источник
- Кривбасс - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Яремчук выручил. Ароса - Валенсия 0:1. Видео гола и обзор матча
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
Комментарии 3