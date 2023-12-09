Хави отметил Цыганкова и Довбика на предматчевой пресс-конференции

Центральным матчем 16-го тура в Ла Лиге станет противостояние "Барселоны" и "Жироны", команды являются одними из лидеров чемпионата.

На предматчевой пресконференции главный тренер "сине-гранатовых" Хави похвалил нескольких игроков соперника, в частности украинцев.

В прошлом году они нас потеснили дома. В Монтильиви закрылись и сделали низкий блок. Мы спланировали игру по обоим сценариям. В этом году у них больше индивидуальности с Савиньо, Цыганковым, Добвиком, Иваном Мартином...

Я думаю, что они могут стремиться выиграть Лигу, они показали это. Они лидеры. Мне нравится, как они атакуют, они смелые. Смелость привела их сюда.