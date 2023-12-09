Барселона интересуется Цыганковым – СМИ Каталонии

Перед матчем 16-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Жироной" появились слухи о возможных трансферах между этими командами в будущем.

По информации каталонского издания Е-noticies, "на карандаше" у "Барселоны" есть 3 игрока "Жироны" - Савио, Алейш Гарсия и Виктор Цыганков. Кстати, об интересе "Барсы" к Савио недавно сообщало другое издание - Diario Sport.

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Отметим, что накануне очного противостояния главный тренер "сине-гранатовых" Хави похвалил нескольких игроков соперника, среди которых Савио, Цыганков и Довбик.

"Жирона" и "Барселона" идут на 2-м и 3-м местах соответственно в турнирной таблице Ла Лиги. Матч между ними состоится 10 декабря в 22:00.