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Анчелотти – об игре Лунина против Бетиса: Он хорошо справился. Посмотрим, что будет в следующей игре

Испания
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Наставник сливочных дал комментарий относительно украинского голкипера

Анчелотти – об игре Лунина против Бетиса: Он хорошо справился. Посмотрим, что будет в следующей игре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" провел ничейный поединок в рамках Ла Лиги против "Бетиса", который закончился со счетом 1:1. Лунин принял участие в матче и даже помог команде спасти балл. На последних минутах поединка оппоненты нанесли опасный удар, с которым Андрей справился.

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После поединка на пресс-конференции Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов относительно игры украинского голкипера:

"Лунин? Он хорошо справился. Он продемонстрировал уверенность и индивидуальность. Посмотрим, что будет в следующей игре".

Напомним, что ранее наставник "сливочных" говорил, что после восстановления Кепа вернется в основной состав, однако Андрей до сих пор является первым номером команды.

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Карло Анчелотти Андрей Лунин
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Источник:
realmadrid.com
Опубликовал: UA-Футбол
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