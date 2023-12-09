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Анчелотти – об игре Лунина против Бетиса: Он хорошо справился. Посмотрим, что будет в следующей игре
Наставник сливочных дал комментарий относительно украинского голкипера
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" провел ничейный поединок в рамках Ла Лиги против "Бетиса", который закончился со счетом 1:1. Лунин принял участие в матче и даже
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После поединка на пресс-конференции Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов относительно игры украинского голкипера:
"Лунин? Он хорошо справился. Он продемонстрировал уверенность и индивидуальность. Посмотрим, что будет в следующей игре".
Напомним, что ранее наставник "сливочных" говорил, что после восстановления Кепа
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