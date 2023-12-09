Иско высказался против VAR

Полузащитник "Бетиса" Иско Аларкон признался, что не имеет восторга от введения системы видеоповторов.

Слишком много разговоров о судьях. Мы все много жалуемся. Мне не нравится динамика, которую приобретает футбол, с программами, посвященными разговорам об арбитрах.

Футбол очень красивая игра, и мы не можем тратить время на разговоры о том, правильно ли свистит судья или нет. Сейчас, с камерами и VAR, они больше изображают арбитров. Мы должны посвятить себя игре в футбол.