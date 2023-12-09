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Иско высказался против VAR
Говорит, что акцент в футболе теперь на судьях, а не игроках
Фото: twitter.com/SevillaFC
Полузащитник "Бетиса" Иско Аларкон признался, что не имеет восторга от введения системы видеоповторов.
Слишком много разговоров о судьях. Мы все много жалуемся. Мне не нравится динамика, которую приобретает футбол, с программами, посвященными разговорам об арбитрах.
Футбол очень красивая игра, и мы не можем тратить время на разговоры о том, правильно ли свистит судья или нет. Сейчас, с камерами и VAR, они больше изображают арбитров. Мы должны посвятить себя игре в футбол.
"Бетис" вместе с Иско, после ничьи с "Реалом" (1:1) поднялись на седьмое место в таблице Ла Лиги. Далее в их календаре - решающий домашний матч Лиги Европы с "Рейнджерс".
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