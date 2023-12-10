Беллингем лидирует в рейтинге бомбардиров Ла Лиги с отрывом в три гола. Довбику к нему – пять забитых мячей

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем отличился забитым мячом в поединке 16 тура чемпионата Испании против "Бетиса". Для него этот мяч стал 12-м в текущем сезоне.

Английский футболист лидирует в рейтинге бомбардиров Ла Лиги. Второе место делят Антуан Гризманн (“Атлетико”) и Борха Майораль (“Хетафе”), у которых по девять забитых мячей.

Украинский нападающий Артем Довбик идет на пятой позиции с семью точными ударами. Однако в его активе еще четыре ассиста. В общей сложности с 11 голевыми действиями Довбик – второй наиболее результативный футболист Примеры. На первом месте тот же Беллингем (12+2).

Сегодня Артем может пополнить количество своих результативных действий. "Жирона" встретится с "Барселоной" в выездном матче 16-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток запланирован на 22:00.