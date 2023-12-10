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Помогут украинцы одолеть Барсу? Барселона - Жирона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Барселона - Жирона: Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Помогут украинцы одолеть Барсу? Барселона - Жирона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в 22:00 состоится матч "Барселона" - "Жирона". Команды расположились на втором ("Жирона") и третьем ("Барселона") местах в турнирной таблице. Скорее всего со старта у гостей выйдут украинцы Довбик и Цыганков. Статистика личных встреч в пользу "сине-гранатовой" команды, 3 победы, одна ничья и одна победа "Жироны".

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Чемпионат Испании. "Барселона" - "Жирона"
10 декабря, 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Барселона - Жирона
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