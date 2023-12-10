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Рональд Араухо принял решение о своем будущее в Барселоны

Испания
Обновлено

До конца сезона он будет играть за сине-гранатовую футболку

Рональд Араухо принял решение о своем будущее в Барселоны

Fabrizio Romano

Новина українською

Рональд Араухо принял решения не покидать каталонский клуб.

Защитником "Барселоны" последние два месяца активно интересовалась "Бавария". В СМИ была информация, что главный тренер мюнхенской "Баварии" лично звонил Араухо. Но как сообщает журналист Ферран Мартинез в своем твиттере Рональд Араухо принял решения остаться в каталонском клубе до конца этого сезона.

Напомним, в текущем сезоне Араухо сыграл 9 матчей.

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Барселона Рональд Араухо
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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