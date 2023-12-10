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Рональд Араухо принял решение о своем будущее в Барселоны
До конца сезона он будет играть за сине-гранатовую футболку
Fabrizio Romano
Рональд Араухо принял решения не покидать каталонский клуб.
Защитником "Барселоны" последние два месяца активно интересовалась "Бавария". В СМИ была информация, что главный тренер мюнхенской "Баварии" лично звонил Араухо. Но как сообщает журналист Ферран Мартинез в своем твиттере Рональд Араухо принял решения остаться в каталонском клубе до конца этого сезона.
Araujo es muy competitivo y su objetivo actual es ganar títulos con el Barça, el club que lo llevó a la élite— Ferran Martínez (@martinezferran) December 10, 2023
El Bayern le ofrece un proyecto consolidado, ganar trofeos y competir por la Champions cada año
También hay gran interés del United, pero prioriza proyecto deportivo
Напомним, в текущем сезоне Араухо сыграл 9 матчей.
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