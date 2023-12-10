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Маркос Алонсо сменит клуб летом 2024
Испанец не видит себя в каталонском клубе
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Как сообщает Mundo Deportivo, после долгих размышлений о своем будущем, Маркос Алонсо решил уйти из "Барселоны" летом 2024 года.
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Тридцати двух летний Маркос Алонсо недоволен своим игровым временем в этом сезоне, да и ситуация внутри клуба не вызывает у него оптимизма.
Напомним, испанский защитник перешел в "Барселону" в 2022 году. За этот сезон Алонсо сыграл в семи матчах.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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