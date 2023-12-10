Маркос Алонсо получил повреждение

Игрок каталонской "Барселоны" Маркос Алонсо не примет участие в ближайшем поединке против "Жироны". По официальной информации клуба испанский защитник имеет проблемы со спиной. Сроки возвращения Алонсо не известны.

Также в лазарете "блаугранас" находятся Гави, тер Штеген и Иньиго Мартинес.

В этом сезоне испанский защитник принял участие в 7-и поединках. Ранее была информация о том, что Алонсо покинет "Барселону" летом.