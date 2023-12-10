Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркос Алонсо получил повреждение
Очередной травмированный игрок в сезоне
Фото: пресслужби ФК "Барселона"
Игрок каталонской "Барселоны" Маркос Алонсо не примет участие в ближайшем поединке против "Жироны". По официальной информации клуба испанский защитник имеет проблемы со спиной. Сроки возвращения Алонсо не известны.
Также в лазарете "блаугранас" находятся Гави, тер Штеген и Иньиго Мартинес.
В этом сезоне испанский защитник принял участие в 7-и поединках. Ранее была информация о том, что Алонсо покинет "Барселону" летом.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Желько Любенович: Я не понимаю позиции Игоря Суркис
- Тоттенхэм на это зимнее трансферное окно добавил в шорт-лист украинца
- Упущенная победа Кривбасса, ничья Реала с Луниным, трагедии МЮ и Баварии. Главные новости за девятое декабря
- Невероятный сейв Лунина помог Реалу не проиграть Бетису. Аналитические порталы оценили игру украинца
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн