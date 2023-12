Примера. Атлетико - Альмерия 2:1. Рано расслабились, но выстояли

"Атлетико" очень классно начал поединок и очень слабо его завершал. Почему? Загадка.

На старте "Альмерии", как и ожидалось, вообще не было на поле. Мората в блестящем сольном проходе открыл счет; Корреа его удвоил, замкнув прострел Льоренте. Все четко и спокойно.

А что было дальше? Ближе к перерыву "Матрасники" тупо бросили играть и начали ждать финального свистка.

"Альмерия" не сразу поверила своему счастью, но когда поняла, в чем дело, взялась за него всерьез. Экс-игрок "Атлетико" и большой по нему специалист Лео Баптистао даже отыграл один мяч, воспользовавшись рикошетом.

6 - Players to score the most goals against Atletico de Madrid under Diego Simeone in LaLiga:



???????? Lionel Messi: 12

???????? Cristiano Ronaldo: 10

???????? LÉO BAPTISTÃO: 6



Podium. pic.twitter.com/WhFlXDOXt6