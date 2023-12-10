  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Атлетико - Альмерия 2:1. Рано расслабились, но выстояли
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Атлетико - Альмерия 2:1. Рано расслабились, но выстояли

Испания

Сенсация была близко

Примера. Атлетико - Альмерия 2:1. Рано расслабились, но выстояли

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" очень классно начал поединок и очень слабо его завершал. Почему? Загадка.

На старте "Альмерии", как и ожидалось, вообще не было на поле. Мората в блестящем сольном проходе открыл счет; Корреа его удвоил, замкнув прострел Льоренте. Все четко и спокойно.

А что было дальше? Ближе к перерыву "Матрасники" тупо бросили играть и начали ждать финального свистка.

"Альмерия" не сразу поверила своему счастью, но когда поняла, в чем дело, взялась за него всерьез. Экс-игрок "Атлетико" и большой по нему специалист Лео Баптистао даже отыграл один мяч, воспользовавшись рикошетом.

Могли гости забить еще больше, но на их пути встал великолепный Ян Облак, отражавший все, что летело от Аррибаса и Эмбарбы. Классная игра словенца.

В ответ "Атлетико" пытался еще раз поднажать, но расслабленность не проходила даже после замен, и Гризманн на пару с Депаем, оказываясь перед воротами, творили какую-то дичь.

Вне сомнений, будь на месте "Альмерии" серьезный соперник - и "Атлетико" потерял бы очки. Лишь невысокое качество оппонентов позволило команде Диего Симеоне достоять до свистка и с 34 очками временно догнать в таблице "Барселону". Касательно андалусийцев, то они после 16 туров идут без единой победы на последнем месте, набрав 4 балла. С ними уже всем все понятно.

16-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Альмерия" - 2:1

Голы: Мората, 17, Корреа, 22 - Баптистао, 62

"Атлетико": Облак - Савич, Витсель, Аспиликуэта (Рикельме, 75) - Льоренте, де Пауль (Сауль, 61), Коке, Самуэл Лино (Хименес, 75) - Корреа (Молина, 75), Гризманн - Мората (Депай, 60)

"Альмерия": Масимиану - Чуми, Монтес, Эдгар Гонсалес - Посо (Пучмаль, 85), Робертоне (Баба, 86), Лопи, Акиеме - Аррибас - Баптистао, Эмбарба (Рамазани, 85)

Предупреждение: Коке, 90+1

По теме
yellow-arrow
Маркос Алонсо получил повреждение
yellow-arrow
Маркос Алонсо сменит клуб летом 2024
yellow-arrow
Источник: Реал Мадрид договорился о переходе Килиана Мбаппе
Атлетико (Мадрид) Альмерия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости