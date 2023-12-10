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Примера. Атлетико - Альмерия 2:1. Рано расслабились, но выстояли
Сенсация была близко
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Атлетико" очень классно начал поединок и очень слабо его завершал. Почему? Загадка.
На старте "Альмерии", как и ожидалось, вообще не было на поле. Мората в блестящем сольном проходе открыл счет; Корреа его удвоил, замкнув прострел Льоренте. Все четко и спокойно.
А что было дальше? Ближе к перерыву "Матрасники" тупо бросили играть и начали ждать финального свистка.
"Альмерия" не сразу поверила своему счастью, но когда поняла, в чем дело, взялась за него всерьез. Экс-игрок "Атлетико" и большой по нему специалист Лео Баптистао даже отыграл один мяч, воспользовавшись рикошетом.
6 - Players to score the most goals against Atletico de Madrid under Diego Simeone in LaLiga:— OptaJose (@OptaJose) December 10, 2023
???????? Lionel Messi: 12
???????? Cristiano Ronaldo: 10
???????? LÉO BAPTISTÃO: 6
Podium. pic.twitter.com/WhFlXDOXt6
Могли гости забить еще больше, но на их пути встал великолепный Ян Облак, отражавший все, что летело от Аррибаса и Эмбарбы. Классная игра словенца.
В ответ "Атлетико" пытался еще раз поднажать, но расслабленность не проходила даже после замен, и Гризманн на пару с Депаем, оказываясь перед воротами, творили какую-то дичь.
Вне сомнений, будь на месте "Альмерии" серьезный соперник - и "Атлетико" потерял бы очки. Лишь невысокое качество оппонентов позволило команде Диего Симеоне достоять до свистка и с 34 очками временно догнать в таблице "Барселону". Касательно андалусийцев, то они после 16 туров идут без единой победы на последнем месте, набрав 4 балла. С ними уже всем все понятно.
16-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Альмерия" - 2:1
Голы: Мората, 17, Корреа, 22 - Баптистао, 62
"Атлетико": Облак - Савич, Витсель, Аспиликуэта (Рикельме, 75) - Льоренте, де Пауль (Сауль, 61), Коке, Самуэл Лино (Хименес, 75) - Корреа (Молина, 75), Гризманн - Мората (Депай, 60)
"Альмерия": Масимиану - Чуми, Монтес, Эдгар Гонсалес - Посо (Пучмаль, 85), Робертоне (Баба, 86), Лопи, Акиеме - Аррибас - Баптистао, Эмбарба (Рамазани, 85)
Предупреждение: Коке, 90+1
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