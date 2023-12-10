Примера. Атлетико - Альмерия 2:1. Рано расслабились, но выстояли

"Атлетико" очень классно начал поединок и очень слабо его завершал. Почему? Загадка.

На старте "Альмерии", как и ожидалось, вообще не было на поле. Мората в блестящем сольном проходе открыл счет; Корреа его удвоил, замкнув прострел Льоренте. Все четко и спокойно.

А что было дальше? Ближе к перерыву "Матрасники" тупо бросили играть и начали ждать финального свистка.

"Альмерия" не сразу поверила своему счастью, но когда поняла, в чем дело, взялась за него всерьез. Экс-игрок "Атлетико" и большой по нему специалист Лео Баптистао даже отыграл один мяч, воспользовавшись рикошетом.

6 - Players to score the most goals against Atletico de Madrid under Diego Simeone in LaLiga:



???????? Lionel Messi: 12

???????? Cristiano Ronaldo: 10

???????? LÉO BAPTISTÃO: 6



Podium. pic.twitter.com/WhFlXDOXt6 — OptaJose (@OptaJose) December 10, 2023

Могли гости забить еще больше, но на их пути встал великолепный Ян Облак, отражавший все, что летело от Аррибаса и Эмбарбы. Классная игра словенца.

В ответ "Атлетико" пытался еще раз поднажать, но расслабленность не проходила даже после замен, и Гризманн на пару с Депаем, оказываясь перед воротами, творили какую-то дичь.

Вне сомнений, будь на месте "Альмерии" серьезный соперник - и "Атлетико" потерял бы очки. Лишь невысокое качество оппонентов позволило команде Диего Симеоне достоять до свистка и с 34 очками временно догнать в таблице "Барселону". Касательно андалусийцев, то они после 16 туров идут без единой победы на последнем месте, набрав 4 балла. С ними уже всем все понятно.

16-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Альмерия" - 2:1

Голы: Мората, 17, Корреа, 22 - Баптистао, 62

"Атлетико": Облак - Савич, Витсель, Аспиликуэта (Рикельме, 75) - Льоренте, де Пауль (Сауль, 61), Коке, Самуэл Лино (Хименес, 75) - Корреа (Молина, 75), Гризманн - Мората (Депай, 60)

"Альмерия": Масимиану - Чуми, Монтес, Эдгар Гонсалес - Посо (Пучмаль, 85), Робертоне (Баба, 86), Лопи, Акиеме - Аррибас - Баптистао, Эмбарба (Рамазани, 85)

Предупреждение: Коке, 90+1