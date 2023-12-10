Матч Гранада - Атлетик остановлен из-за смерти болельщика на трибунах

Матч 16-го тура Ла Лиги между "Гранадой" и "Атлетик" Бильбао был остановлен из-за смерти одного из болельщиков на трибунах.

Игра была приостановлена на 17-й минуте, после чего медицинский персонал отправился на помощь.

Представители испанского чемпионата вместе с клубами приняли решение остановить матч и перенести его на неизвестное время. На момент окончания встречи "баски" побеждали со счетом 1:0.