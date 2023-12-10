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Матч Гранада - Атлетик остановлен из-за смерти болельщика на трибунах
Его сыграют в другой день
Фото: пресслужби ФК "Атлетік" Більбао
Матч 16-го тура Ла Лиги между "Гранадой" и "Атлетик" Бильбао был остановлен из-за смерти одного из болельщиков на трибунах.
Игра была приостановлена на 17-й минуте, после чего медицинский персонал отправился на помощь.
Представители испанского чемпионата вместе с клубами приняли решение остановить матч и перенести его на неизвестное время. На момент окончания встречи "баски" побеждали со счетом 1:0.
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2023 в 20:19
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