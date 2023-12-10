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Матч Гранада - Атлетик остановлен из-за смерти болельщика на трибунах

Испания
Обновлено

Его сыграют в другой день

Матч Гранада - Атлетик остановлен из-за смерти болельщика на трибунах

Фото: пресслужби ФК "Атлетік" Більбао

Новина українською

Матч 16-го тура Ла Лиги между "Гранадой" и "Атлетик" Бильбао был остановлен из-за смерти одного из болельщиков на трибунах.

Игра была приостановлена на 17-й минуте, после чего медицинский персонал отправился на помощь.

Представители испанского чемпионата вместе с клубами приняли решение остановить матч и перенести его на неизвестное время. На момент окончания встречи "баски" побеждали со счетом 1:0.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2023 в 20:19
Жаль. Соболезную родственникам.
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2023 в 20:19
Жаль. Соболезную родственникам.
Ответить
0
0

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