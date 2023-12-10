  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Цыганков и Довбик в старте на матч с Барселоной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганков и Довбик в старте на матч с Барселоной

Испания
Обновлено

Составы команд на каталонское дерби

Цыганков и Довбик в старте на матч с Барселоной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Цыганков и Довбик выйдут в старте на матч 16-го тура Ла Лиги с "Барселоной".

Стартовые составы команд:

"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Канселу - де Йонг, Гюндоган, Педри - Рафинья, Левандовский, Феликс

"Жирона": Гассанига - Блинд, Лопес, Гарсия - Мигель, Гарсия, Мартин, Коуту - Савиньо, Цыганков - Довбик

Поединок начнется в 22:00. Следите за событиями в нашей аудиотрансляции.

По теме
yellow-arrow
Барселона – Жирона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 16-го тура Ла Лиги
yellow-arrow
Украинская комбинация. Довбик забивает с ассиста Цыганкова Барселоне. ВИДЕО
yellow-arrow
Реал не рассматривает выкуп Кепы. Челси тоже не видит игрока в команде - СМИ
Барселона Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости