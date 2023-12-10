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Цыганков и Довбик в старте на матч с Барселоной
Составы команд на каталонское дерби
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Цыганков и Довбик выйдут в старте на матч 16-го тура Ла Лиги с "Барселоной".
Стартовые составы команд:
"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Канселу - де Йонг, Гюндоган, Педри - Рафинья, Левандовский, Феликс
"Жирона": Гассанига - Блинд, Лопес, Гарсия - Мигель, Гарсия, Мартин, Коуту - Савиньо, Цыганков - Довбик
Поединок начнется в 22:00. Следите за событиями в нашей
???? BARÇA XI ????— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 10, 2023
#BarçaGirona pic.twitter.com/RPFEE6hJgF
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