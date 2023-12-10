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Реал не рассматривает выкуп Кепы. Челси тоже не видит игрока в команде - СМИ

Испания

Неужели придется искать новый клуб?

Реал не рассматривает выкуп Кепы. Челси тоже не видит игрока в команде - СМИ

The Athletic / Автор неизвестен

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Испанское издание Todo Fichajes утверждает, что голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага не продолжит карьеру в этом клубе в следующем сезоне. Мадридцы не планируют выкупать игрока у "Челси". Напомним, что Кепа принадлежит именно лондонцам, а в "Реале" играет на правах аренды.

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По информации издания, "Челси" также не рассчитывает на вратаря. Один из возможных вариантов продолжения карьеры - "Севилья". Единственная главная проблема, которая может помешать трансферу - кругленькая сумма, которую нужно выложить за Кепу. "Челси" готовы продать Кепу за 15 миллионов евро. Контракт игрока завершается летом 2025-го.

В этом сезоне Кепа сыграл 13 матчей за "Реал". Последние 6 игр пропустил из-за травмы и доверия тренера к конкуренту - Лунину.

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Источник:
Todo Fichajes
Опубликовал: Виктор Иванчук
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