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Реал не рассматривает выкуп Кепы. Челси тоже не видит игрока в команде - СМИ
Неужели придется искать новый клуб?
The Athletic / Автор неизвестен
Испанское издание Todo Fichajes утверждает, что голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага не продолжит карьеру в этом клубе в следующем сезоне. Мадридцы не планируют выкупать игрока у "Челси". Напомним, что Кепа принадлежит именно лондонцам, а в "Реале" играет на правах аренды.
По информации издания, "Челси" также не рассчитывает на вратаря. Один из возможных вариантов продолжения карьеры - "Севилья". Единственная главная проблема, которая может помешать трансферу - кругленькая сумма, которую нужно выложить за Кепу. "Челси" готовы продать Кепу за 15 миллионов евро. Контракт игрока завершается летом 2025-го.
В этом сезоне Кепа сыграл 13 матчей за "Реал". Последние 6 игр пропустил из-за травмы и доверия тренера к конкуренту - Лунину.
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