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Хави: Жирона - впечатляющая команда, поздравляю их
Тренер Барсы отдал должное сопернику после поражения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Барселоны” Хави проанализировал
“То, что делает “Жирона” заслуживает уважения. Они уже оторвались от нас на семь очков. Это заслуженно, они впечатляющая команда, поздравляю их”.
“Матч был равным, и все решилось в деталях. У нас были проблемы с эффективностью, и нас подвели ошибки в обороне”.
“Думаю, что мы продолжим идти по нашему пути, ничего нас с него не сдвинет”, – сказал тренер “Барсы”.
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Источник:barcacentre
Опубликовал: Борис Сорокин
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