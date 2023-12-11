Хави: Жирона - впечатляющая команда, поздравляю их

Главный тренер “Барселоны” Хави проанализировал поражение своей команды в игре с Жироной (2:4).

“То, что делает “Жирона” заслуживает уважения. Они уже оторвались от нас на семь очков. Это заслуженно, они впечатляющая команда, поздравляю их”.

“Матч был равным, и все решилось в деталях. У нас были проблемы с эффективностью, и нас подвели ошибки в обороне”.

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“Думаю, что мы продолжим идти по нашему пути, ничего нас с него не сдвинет”, – сказал тренер “Барсы”.