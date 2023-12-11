Тренер Жироны Мичел: Думаю, что мы уже избежали вылета

Главный тренер "Жироны" Мичел считает, что турнирные цели команды изменились после победы над "Барселоной" (4:2).

"Я очень счастлив, мы играли против великой "Барселоны", и это был матч, где все решали детали. Они хорошо начали матч, но мы правильно работали на контратаках. Затем Мигель сделал разницу своей невероятной игрой. В первом тайме нам пришлось много за ними побегать, но после перерыва у нас уже лучше держался мяч. Это правда, что они могли забить в любой момент, но мы и хорошо действовали в атаке".

"Это моя самая особенная победа за сто матчей в Примере, из-за счета, и из-за того, что это "Барса". Они только что выиграли свой матч матч в Лиге чемпионов и также они классно играли против "Атлетико". Мы ожидали, что это будет матч с большой интенсивностью, и в первые минуты мы не могли зацепиться за мяч. Однако у нашей команды есть душа. Футболисты играли с уверенностью, Довбик держал в напряжении защитников "Барсы", он делал своевременные рывки, и мы знали, что если первые две передачи пройдут, у нас будет шанс атаковать пространство".

"Мы не могли постоянно играть высоко против такого соперника. Мы не могли постоянно их прессинговать. Мы хотели, чтобы мяч попадал к Кунде, и уже тогда мы включали прессинг. Это был матч с большой командой, командой, которой мы хотели бы быть. Сегодня был такой матч, который мог сложиться в обе стороны, и этим надо гордиться. Выйти на поле с амбицией играть на атаку все 90 минут – это большое достижение".

"Мы набрали 41 очко, и думаю, что математически мы уже не вылетим. Это была наша главная цель на сезон и мы быстро ее достигли. Теперь мы уже находимся в другом измерении. Мы доминировали во всех матчах, за исключением игры с "Реалом". Сегодня я говорил игрокам, что мы не сможем доминировать, но мы не должны были выбивать просто мяч вперед, а искать третьего футболиста. Первые две-три передачи были ключевыми в том, чтобы удержать мяч под их давлением. Было тяжело, но команда справилась, это невероятно. Мы можем бороться за все, но надо признать, что чемпионат очень сложный и удержать этот уровень будет трудно. Но мы должны бороться за Европу", – сказал Мичел.