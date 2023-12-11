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Хави - второй худший тренер Барселоны по проценту побед за последние 15 лет
Хави возглавил Барселону в ноябре 2021 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нынешний главный тренер "Барселоны" Хави является вторым худшим наставником каталонцев по проценту побед за последние 15 лет.
Процент побед Хави у руля сине-гранатовых составляет 62,16%. Даже экс-наставник клуба Энрике Сетьен одержал победы в 64% сыгранных матчей. Хуже показатель побед только у нидерландского тренера Рональда Кумана (58,2%).
После 16 сыгранных туров в испанской Ла Лиге "Барселона" набрала 34 очка и расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы. Каталонцы отстают от лидирующей "Жироны" на семь очков.
Напомним, Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года, подписав с командой контракт до лета 2024 года. В сезоне-2022/2023 каталонцы под руководством 43-летнего специалиста выиграли чемпионат Испании, а также стали обладателями Суперкубка страны.
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