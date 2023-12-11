Хави - второй худший тренер Барселоны по проценту побед за последние 15 лет

Нынешний главный тренер "Барселоны" Хави является вторым худшим наставником каталонцев по проценту побед за последние 15 лет.

Процент побед Хави у руля сине-гранатовых составляет 62,16%. Даже экс-наставник клуба Энрике Сетьен одержал победы в 64% сыгранных матчей. Хуже показатель побед только у нидерландского тренера Рональда Кумана (58,2%).

После 16 сыгранных туров в испанской Ла Лиге "Барселона" набрала 34 очка и расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы. Каталонцы отстают от лидирующей "Жироны" на семь очков.

Напомним, Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года, подписав с командой контракт до лета 2024 года. В сезоне-2022/2023 каталонцы под руководством 43-летнего специалиста выиграли чемпионат Испании, а также стали обладателями Суперкубка страны.