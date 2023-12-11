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Хави - второй худший тренер Барселоны по проценту побед за последние 15 лет

Испания

Хави возглавил Барселону в ноябре 2021 года

Хави - второй худший тренер Барселоны по проценту побед за последние 15 лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нынешний главный тренер "Барселоны" Хави является вторым худшим наставником каталонцев по проценту побед за последние 15 лет.

Процент побед Хави у руля сине-гранатовых составляет 62,16%. Даже экс-наставник клуба Энрике Сетьен одержал победы в 64% сыгранных матчей. Хуже показатель побед только у нидерландского тренера Рональда Кумана (58,2%).

После 16 сыгранных туров в испанской Ла Лиге "Барселона" набрала 34 очка и расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы. Каталонцы отстают от лидирующей "Жироны" на семь очков.

Напомним, Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года, подписав с командой контракт до лета 2024 года. В сезоне-2022/2023 каталонцы под руководством 43-летнего специалиста выиграли чемпионат Испании, а также стали обладателями Суперкубка страны.

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Барселона Хави
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Источник:
Fran Martínez
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
11.12.2023 в 13:44
А що Ви очікували широкого підбору зіркових гравців наразі НЕМА! Проте Хаві після Кумана з його 50+ зміг все-ж-таки здобути чемпіонство! А далі чекаємо, коли гравці Ла Масії набереться досвіду та вищої майстерності! Купувати все, що блищить за великим гроші не завжди дає результати тому МАЄМО, ТЕ ЩО МАЄМО!
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Комментарии 4
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Spokoyno (Київ)
11.12.2023 в 13:44
А що Ви очікували широкого підбору зіркових гравців наразі НЕМА! Проте Хаві після Кумана з його 50+ зміг все-ж-таки здобути чемпіонство! А далі чекаємо, коли гравці Ла Масії набереться досвіду та вищої майстерності! Купувати все, що блищить за великим гроші не завжди дає результати тому МАЄМО, ТЕ ЩО МАЄМО!
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0
1
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 14:01
широкого підбору зіркових гравців наразі НЕМА... А в Жирони є?
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Dr. House (Поділля)
11.12.2023 в 14:29
Є. Циганков, Довбик, Савіо. Це як мінімум .
 
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Spokoyno (Київ)
11.12.2023 в 14:30
Подивимося навесні У передмові до матчу
 
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