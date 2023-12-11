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Реал сможет летом выкупить игрока Жироны за 8 миллионов евро

Испания

Реал сохранил половину прав на Мигеля Гутьерреса

Реал сможет летом выкупить игрока Жироны за 8 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" сохранил половину прав на защитника "Жироны" Мигеля Гутьерреса с условием, что следующим летом "сливочные" смогут выкупить футболиста за 8 млн евро, сообщает журналист Маттео Моретто.

Действующий контракт Гутьерреса с "Жироной" рассчитан до 2027 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 35 млн евро. По информации источника, за Мигелем пристально следят лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария".

22-летний защитник находился в системе мадридского клуба с 2011 года. За основную команду "Реала" Гутьеррес провел десять матчей во всех турнирах. Летом 2022 года "Жирона" приобрела игрока за 4 млн евро. В текущем сезоне испанец принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Источник:
Matteo Moretto
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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