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Реал сможет летом выкупить игрока Жироны за 8 миллионов евро
Реал сохранил половину прав на Мигеля Гутьерреса
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" сохранил половину прав на защитника "Жироны" Мигеля Гутьерреса с условием, что следующим летом "сливочные" смогут выкупить футболиста за 8 млн евро, сообщает журналист Маттео Моретто.
Действующий контракт Гутьерреса с "Жироной" рассчитан до 2027 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 35 млн евро. По информации источника, за Мигелем пристально следят лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария".
22-летний защитник находился в системе мадридского клуба с 2011 года. За основную команду "Реала" Гутьеррес провел десять матчей во всех турнирах. Летом 2022 года "Жирона" приобрела игрока за 4 млн евро. В текущем сезоне испанец принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
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