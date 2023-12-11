Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рональд Араухо: Жирона имеет достаточное качество, чтобы выиграть Ла Лигу
Защитник Барселоны высказался о Жироне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о поражении от "Жироны".
Бело-красные одержали победу в матче 16-го тура Ла Лиги (4:2). Команда Мичела Санчеса лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко.
"Маска меня очень беспокоила. Мне было неудобно, и я решил ее снять.
Это правда, что мы много говорим об обороне, но это касается всей команды, прессинг очень важен. Когда у нас отбирают мяч, это неприятно.
"Жирона" - замечательная команда. Чемпионат очень длинный, но они обладают достаточным качеством, чтобы выиграть его", - сказал Араухо.
Защитник "Барселоны" играл в маске в связи с трещиной в скуле.
Популярное сейчас
- Решающий матч Шахтера в ЛЧ, прощание Зари с Европой, финальный штрих УПЛ. Расписание футбола на 11 – 17 декабря
- Гол Довбика, Жирона шокировала Барсу, Эвертон с Миколенко победил Челси. Главные новости за 10 декабря
- Киев в четыре утра был атакован баллистикой
- Гол и ассист против Барселоны. Известные оценки Цыганкова и Довбика
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО