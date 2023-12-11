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Рональд Араухо: Жирона имеет достаточное качество, чтобы выиграть Ла Лигу

Испания

Защитник Барселоны высказался о Жироне

Рональд Араухо: Жирона имеет достаточное качество, чтобы выиграть Ла Лигу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о поражении от "Жироны".

Бело-красные одержали победу в матче 16-го тура Ла Лиги (4:2). Команда Мичела Санчеса лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко.

"Маска меня очень беспокоила. Мне было неудобно, и я решил ее снять.

Это правда, что мы много говорим об обороне, но это касается всей команды, прессинг очень важен. Когда у нас отбирают мяч, это неприятно.

"Жирона" - замечательная команда. Чемпионат очень длинный, но они обладают достаточным качеством, чтобы выиграть его", - сказал Араухо.

Защитник "Барселоны" играл в маске в связи с трещиной в скуле.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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