Рональд Араухо: Жирона имеет достаточное качество, чтобы выиграть Ла Лигу

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о поражении от "Жироны".

Бело-красные одержали победу в матче 16-го тура Ла Лиги (4:2). Команда Мичела Санчеса лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко.

"Маска меня очень беспокоила. Мне было неудобно, и я решил ее снять.

Это правда, что мы много говорим об обороне, но это касается всей команды, прессинг очень важен. Когда у нас отбирают мяч, это неприятно.

"Жирона" - замечательная команда. Чемпионат очень длинный, но они обладают достаточным качеством, чтобы выиграть его", - сказал Араухо.